Anticorrupción decide recurrir el auto de Alaya que pide la imputación de Griñán y Chaves

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido finalmente el auto en el que la juez Mercedes Alaya plantea la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros autonómicos en la causa en la que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos tramitados por la Junta.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público, una vez estudiado el auto que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla dictó el pasado martes, lo ha recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial al entender que la resolución "no está suficientemente fundamentada".

Por este motivo, solicita a la juez Mercedes Alaya que la motive "mejor" a fin de "no generar indefensión" a las personas aludidas en el auto, como son Griñán, Chaves y los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Avila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, todos ellos aforados. Las mismas fuentes consultadas han indicado que, en el recurso, la Fiscalía Anticorrupción no plantea a la instructora que eleve ya el caso al Tribunal Supremo, al estar todos los aludidos aforados, sino únicamente que lo motive "mejor" para "no crear indefensión" a los mismos.

El Ministerio Público ha recurrido el auto directamente ante la Audiencia Provincial, por lo que será resuelto por la Sección Séptima, la misma que, en un auto dictado el pasado mes de agosto, instó a la juez a "apurar y depurar la instrucción" para "completar la investigación", advirtiendo incluso de que Alaya podía tomar declaración a un aforado en el caso de que éste se prestara voluntariamente a ello.

En el auto, que fue conocido coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la magistrada decidió dar traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a Griñán, Chaves y los cinco exconsejeros a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".

La juez señaló en su auto que "resulta conveniente" abordar "la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan, respecto de las que determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros".

Cita a declarar a Magdalena Álvarez

Además, según la juez, esta condición vendría determinada por un "hecho futurible", como es la "hipotética posibilidad de ser inculpados a través del correspondiente juicio de imputación o inculpación por parte del tribunal superior tras la valoración que realice del acervo incriminatorio que se haya podido obtener en esta sede".

De otro lado, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la instructora ha dictado una resolución judicial en la que modifica el calendario de declaraciones de imputados previstas y cita a declarar a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Alvarez, junto a otros imputados en la causa.

Las comparecencias, fijadas después de que la Fiscalía haya instado en numerosas ocasiones a la juez a fijar un calendario "razonable" de declaraciones, se celebrarán a lo largo del próximo "otoño", con jornadas en las que están citados "hasta tres y cuatro imputados". No obstante, según las mismas fuentes, el nuevo calendario no afecta a la comparecencias previstas para la próxima semana de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, éste último cesado este mismo viernes a petición propia como viceconsejero de la Presidencia.