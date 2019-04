ESCÁNDALO EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En una nota, la Fiscalía Anticorrupción asegura que uno de los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez, no ha sido apartado de la investigación. Ha querido acallar así las informaciones según las cuales el fiscal Anticorrupción Manuel Moix había intentado apartar al fiscal Yáñez. Pero lo cierto es que no dice en ningún momento que no pidiera su renuncia. Explica, como parte de su defensa, que al Fiscal Yáñez se le renovó en su plaza recientemente, pero eso fue días antes de que los fiscales le plantaran cara a Moix.