Ángel Gabilondo, dispuesto a ser candidato: "Si los militantes del PSM apuestan por mí, atenderé responsablemente su opinión"

Gabilondo ha considerado "determinante" la postura que muestren los militantes socialistas y, a este respecto, ha indicado que, si finalmente alguien cree que sirve "para algo" y existe una "propuesta", ofrecerá una "rauda", "responsable" y "oportuna" respuesta. Ha rechazado opinar sobre el proceso de consulta a las agrupaciones locales que mañana abrirá la gestora presidida por Rafael Simancas, que ha declarado "respetar" y cuyo resultado espera para "decidir al respecto".

"No me corresponde aportar nada distinto a lo que esa gestora haga", ha comentado Gabilondo a preguntas de los periodistas sobre las peticiones de primarias que han formulado diferentes sectores del PSM. "Tiene que hacer ese proceso, cuando la gestora culmine y escuche la voz de los militantes yo, si soy propuesto, no duden de que tomaré una decisión muy responsable y decidiré muy seriamente", ha reiterado. "Si alguien cree que puedo hacer algo, que sepa que estoy aquí", ha recalcado más tarde.

Gabilondo ha reconocido que no es militante del PSOE, pero ha recalcado que "ser independiente" no es "ser indiferente" y que tiene enorme afecto al partido. En este punto, ha indicado que lo que le importa es hablar de Madrid, de lo que interesa a los ciudadanos y de los problemas que afectan a su vida diaria, y de la mejora de la Comunidad. "Es lo que me importa", ha proseguido antes de reiterar que no entra en los asuntos del partido, tras preguntas sobre la destitución de Tomás Gómez.

Gabilondo ha sostenido que no quiere interferir ni interponerse en las decisiones "tan difíciles" que ha adoptado el PSOE y ha recalcado que no ha participado, ni decidido "nada" en relación al cese de la cúpula socialista de Madrid. Respecto a otras personas que se han postulado para ser candidato -como la presidenta del grupo parlamentario en Madrid, Amparo Valcarce, o el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo-, Gabilondo ha asegurado que los aplaudirá y apoyará si los militantes los prefieren a ellos.

"Eso no lo duden, yo no quiero adhesiones inquebrantables, sino decisiones adoptadas por los militantes", ha apostillado. También ha revelado que le ha animado "muchísima gente" de todos los ámbitos sociales para tomar esta nueva responsabilidad y ha confesado que no se lamenta de tener enfrente a otros aspirantes. "Cuando te miran, yo no soy de los que salen corriendo, miro a los ojos y afronto el desafío", ha resaltado.