El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, asegura que no entra en sus planes a corto plazo presentar una moción de censura en la Comunidad. Así se ha expresado el dirigente socialista en una entrevista concedida al diario 'Público'.

"A corto plazo no tengo planes de presentar una moción de censura, esa es la verdad. No sé lo que pasará después, pero nuestra idea no va ahora por ahí. Jamás he descartado presentarla y más adelante nunca sabe uno lo que puede pasar", ha expresado Gabilondo en la entrevista.

No obstante, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid sí se ha mostrado muy crítico con la gestión de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno de la Comunidad frente a la epidemia de coronavirus que azota a España y ha afectado especialmente a Madrid, que sigue siendo la región con mayor número de personas fallecidas y contagiadas.

"Puedo comprender las dificultades para prepararse bien y garantizar razonablemente que no va a darse un rebrote. Pero también es cierto, que sería muy catastrófico que hubiera un rebrote en Madrid porque no hemos garantizado todas las medidas. Esto me inquieta. Por eso pido trabajar con mucha prudencia y mucha cautela", ha señalado Gabilondo.