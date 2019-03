El PP andaluz reacciona a las acusaciones: "Seguimos respaldando a la dirección del partido"

La prensa trataba de buscar los nombres y apellidos de las acusaciones de Riolobos, pero la mano derecha de Cospedal no amplía información, aunque tampoco recula respecto a las palabras que pronunció el viernes: "Las ratifico punto por punto". Las mismas en las que aseguró que los que han perdido Andalucía tendrían un plan, el de desestabilizar al partido, en un ejercicio supino de irresponsabilidad.



El PP Andaluz no ha tardado en reaccionar al reproche. Lo ha hecho a través de un comunicado de su secretaria general, Loles López: “En el PP hay un partido unido y un liderazgo indiscutible de Mariano Rajoy, como siempre, seguimos respaldando todos los órganos de dirección de nuestro partido”. Y pide respeto para el PP de Andalucía.



La evidente tensión interna en el partido se coló en el debate de laSexta Noche: "Las relaciones de Cospedal y Arenas son malas, ni se hablan", afirmaba Marhuenda. Aunque desde la formación hay quien trata de maquillarlo: "A nivel personal no he percibido nada de esto", asegura el portavoz de Industria del PP en el Congreso, Teodoro García.



La presidenta del PP madrileño confía en la continuidad de Cospedal al frente se la secretaria general y aunque reconoce fallos en la autocrítica inicial tras las andaluzas, asegura que se ha rectificado" "Mariano Rajoy, y el resto de la formación están haciendo el análisis necesario". La tensión se percibe a solo dos días de que se reúna, por primera vez desde 2013, la Junta Directiva Nacional del PP.