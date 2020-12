Varias comunidades autónomas podrían endurecer las restricciones de cara a las Navidades y, sobre todo, ante el repunte de casos de coronavirus registrados los últimos días, que han supuesto una subida en el dato de incidencia acumulada.

Así, se disparan los contagios: son un 20,5% más los positivos que se han registrado respecto al lunes de la semana anterior. Además, la incidencia acumulada está en 193,65 casos en los últimos 15 días, tras subir por segundo día consecutivo en todo el país.

Lo peor ahora mismo está en Baleares, donde los contagios han subido un 17,6% y es la comunidad con mayor incidencia acumulada: 280,13 casos. Le sigue Cantabria (242,31 casos) y Aragón (con 227,93 casos por cada 100.000 habitantes).

Con respecto al endurecimiento de las medidas, Madrid este lunes ya decía que iban a esperar a esta semana, a la evolución de los datos epidemiológicos ya que los festivos, como el puente pasado, el de la Constitución y la Inmaculada, "nos alteran mucho el seguimiento".

"Podemos hablar de un repunte, pero hay que evaluar bien dónde se producen esos contagios y, sobre todo, si tiene repercusión asistencial, que no lo está teniendo", apuntaba el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero: "Es un crecimiento de manera muy leve y generalizada".

Los nuevos contagios de coronavirus notificados en la Comunidad de Madrid han bajado de los 806 del domingo a los 635 de este lunes, de los cuales 152 corresponden a las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos en hospitales también han descendido de 20 a 8.

En cambio, los pacientes hospitalizados ingresados en el día han subido de 1.288 a 1.347 y los de UCI se han mantenido en 303, según el informe que publica a diario la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La incidencia acumulada de Madrid se sitúa en 227,23 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a la media nacional de 193,65.

La desescalada en Andalucía

Andalucía también valora la situación aunque de momento, dicen "vamos a intentar no endurecer" las medidas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes en una entrevista en la Cope, admitía su preocupación: "Estamos en constante revisión de las medidas (...) El virus sigue entre nosotros y no hemos terminado con él. Un simple puente con la hostelería cerrada a las 18:00 horas ha generado repunte".

La comunidad ha registrado en las últimas 24 horas un total de 718 casos por coronavirus, 355 menos que el domingo, y 13 nuevos fallecidos, el dato más bajo desde el 1 de noviembre. Además, se reduce la tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y se sitúa en 144,8.

"Si las cifras van a peor, no nos quedará más remedio que limitar alguna de las acciones que hemos previsto", ha dicho Moreno, que reconocía: "Yo sufrí mucho y no he dormido en noches pensando en medidas que hemos adoptado", ha asegurado. Este sábado 12 ya entraron en vigor unas medidas y el 18 entrarán otras.

Durante el primer periodo, del sábado 12 al sábado 17 de diciembre, se permitirá moverse dentro de los municipios en la misma provincia. Los comercios abrirán hasta las 21:00 horas, mientras que la hostelería solo podrá hacerlo hasta las 18:00 horas. El toque de queda se mantendrá durante estos días hasta las 22:00 horas.

La segunda fase será más flexible con las restricciones, permitiendo la movilidad entre provincias y con lo referido a los horarios. Así, bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 22:30 horas. Pero de 18:00 a 20:00 tendrán que permanecer cerrados, evitando así, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "unas horas muy sensibles para el contagio, según los expertos".

Los comercios podrán adoptar nuevamente su horario habitual, y el toque de queda se amplía una hora más, comenzando a las 23:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada.

Medidas específicas para Navidad

Además, del 23 de diciembre al 6 de enero se permitirá la entrada y salida en Andalucía para la agrupación familiar, y finalmente incluye "allegados", tal y como acordaron las comunidades autónomas con Sanidad.

En los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, las reuniones en domicilios podrán ser de hasta 10 personas, mientras que el resto de días se sigue limitando a un máximo de seis. Como extra, la Junta ha decidido que el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrase a la 1:30 de la madrugada.

Mallorca entra en "riesgo extremo" hoy

El caso de Mallorca es llamativo porque aquí se ha disparado la incidencia. Así, ese martes entra en "situación de riesgo extremo" ante el coronavirus y pasa al máximo nivel de protección, el 4, por lo que en las cenas de Navidad del día 24 de diciembre solo podrán reunirse un máximo de 6 personas de dos núcleos de convivencia distintos (por ejemplo, una abuela y la familia de un hijo).

El cierre de bares y restaurantes será, al menos durante las dos próximas semanas, a las 18:00 horas de la tarde los viernes y sábados y las vísperas de festivos para evitar el popular "tardeo". No podrán tener clientes en su interior durante las dos próximas semanas y fuera se podrá ocupar un 75% del espacio disponible con un máximo de grupos de seis personas.

A las 22:00 horas, también la Nochebuena, todos los ciudadanos de Mallorca deberán estar en casa, salvo los que tengan que moverse por motivos laborales. El ejecutivo balear estableció hace unas semanas cinco niveles de riesgo (de 0 a 4) y Mallorca pasa al máximo. Por tanto, las reuniones sociales o familiares quedan limitadas a seis personas, en el interior de una vivienda o al aire libre

El Govern volverá a revisar esta situación en dos semanas, por lo que hasta el 28 de diciembre se mantienen estos niveles de protección, que podrían estar vigentes en Nochevieja y días siguientes. Todo dependerá de los niveles de contagio de la COVID-19.

Las medidas del plan navideño del Gobierno "se deben considerar mínimas"

El experto en Salud Pública, Rafael Benoga, considera de hecho que las medidas del plan navideño del Gobierno "se deben considerar mínimas" y que a las comunidades autónomas les convendría tomar medidas parecidas a las de otros países.

De hecho, Sanidad, según han confirmado a laSexta, no descarta medidas más duras antes de las Navidades si la cifra de contagios sigue subiendo. Dependerña de los datos de esta semana.