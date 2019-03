Ana Botella: "La versión de los agentes tiene presunción de veracidad"

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha defendido la versión de los agentes de Movilidad que tuvieron un encontronazo con Esperanza Aguirre porque "tiene presunción de veracidad" y ha añadido que se seguirá "el procedimiento establecido" para resolver el caso.

Botella ha hecho estas declaraciones a su llegada al Palau de la Música de Valencia donde el PP celebra una reunión intermunicipal. "La ley es igual para todos, las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y todo seguirá el procedimiento legalmente establecido".

La alcaldesa no ha querido añadir otros comentarios, no ha interpretado la actitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid ni sus comentarios sobre lo ocurrido. "No me corresponde a mí", ha dicho.