Polémica por el vídeo de autopromoción de Ana Botella como alcaldesa

De colaborar en un vídeo promocional de Madrid, a ser partícipe de una campaña de autobombo político. Carmen se siente engañada tras prestar la imagen de su marca para un vídeo con el que Ana Botella resume sus tres años de alcaldesa. Ha cambiado el cartel de los churros por uno reivindicativo.



Según explica, le dijeron que "iban a grabar una promoción de Madrid, pero se promociona una gestión y un partido político". Nada que ver con la versión de la productora, que se hace responsable de la polémica, aseguran que ella estuvo presente las horas del rodaje y que se le explicó perfectamente el mensaje del vídeo.



Mensaje que tampoco comparte Carmen, porque ella tardó tres años en conseguir la licencia. Nada de facilidades, por eso exige una rectificación: "Pedí la retirada del vídeo".



Se plantea incluso una denuncia, las responsabilidades, según el partido de Botella, tendrá que asumirlas la productora que grabó el vídeo, ellos aseguran sólo encargaron y pagaron. Sin embargo, también hay más cosas del vídeo que han enfadado. Los yayoflautas aseguran que no es cierta la visión que se da de los mayores. Pilar González, portavoz, denuncia que "hay gente que no puede encender la calefacción porque no puede pagar la luz".



Desde el mundo de la cultura, hablan también de engaño. Laura Donis, experta en gestión cultural, afirma que es una "farsa". Más que una realidad, dicen, les gusta verlo como un proyecto de futuro.