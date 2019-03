Un amigo del agresor de Rajoy: "Es un poco esquizofrénico por lo que nos cuentan"

VARIOS AMIGOS NO ENTIENDEN POR QUÉ LO HIZO

Los amigos de Andrés v. F., el joven de 17 años que agredió a Mariano Rajoy en Pontevedra, no entienden por qué actuó así. Ellos afirman que "es totalmente pacífico", pero que le pudo afectar la esquizofrenia que padece porque "está pasando un momento difícil". Además, una compañera de clase piensa que "no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque nunca fue así", aunque afirma que últimamente no sabe "qué le pasa".