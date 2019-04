Álvaro de Marichalar denuncia una agresión de los Mossos: "Me han inyectado algo estos quinquis vestidos de mozos"

Álvaro de Marichalar ha denunciado en un vídeo que "los mozos" le han "linchado" después de detenerle. En el vídeo aparece en el hospital con una ceja vendada y, según el hermano del exmarido de la infanta Elena, le están "haciendo pruebas" porque le "han inyectado algo los quinquis de los mozos".

A Álvaro de Marichalar lo que más le duele es que "han humillado el uniforme de nuestra policía". "Me han secuestrado en la Plaza de San Jaime. Me han metido en nuestro Palacio de la Generalidad y me han pegado durante dos horas. Me han pegado una paliza de aquí te espero" denuncia Marichalar.

El hermano de Jaime de Marichalar asegura que los Mossos d Esquadra "están controlados por la mafia". Eso sí, más tarde defiende que "no tiene queja" y que los "apoya", aunque ha presentado una denuncia: "He denunciado al sargento y los que me han linchado pervertido".

"Cuando me pegaban y veía el emblema de mi familia, que son las de barras de Cataluña y de Aragón de mi antepasado don Jaime I El Conquistador, Conde de Barcelona, ha sido el momento más denigrante y horrible de toda mi vida" ha denunciado Mrichalar. "Con la bandera y el símbolo de mi propia sangre me han pegado" ha sentenciado.