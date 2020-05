La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado que "Pablo Iglesias tiene una relación íntima con el mundo antidemocrático, la dictadura y la violencia".

Así lo ha asegurado en un acto de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional Para la Libertad en el que ha participado y en el que ha cargado duramente contra el vicepresidente segundo después del tenso enfrentamiento que ambos protagonizaron en el Congreso después de que la 'popular' asegurara que el vicepresidente es "hijo de un terrorista".

"Las personas más marginales y no vinculadas al mundo democrático son las que están ejerciendo esa superioridad moral", ha afirmado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado que "en el caso de ayer eso se encarna en la figura de Pablo Iglesias, que tiene una relación íntima con el mundo antidemocrático, la dictadura y la violencia".

La 'popular' ha relacionado al vicepresidente con "el golpismo": "El es el gran defensor de los sectores radicales que el 1 de octubre de 2017 encabezaron el golpe a la España democrática en Cataluña".

En esta línea, Álvarez de Toledo ha asegurado que Iglesias "ha apoyado y alentado a todo ese mundo" e incluso que el vicepresidente "busca un Estado autoritario de izquierdas a la vez que destruye el Estado".

"Conferencias sobre las pistolas, la violencia, Mao Tse Tung y los fusiles en la boca...es esta retórica del caudillo pendenciero, bravucón; esa España que este señor representa...pero frente a ella hay una España vital y libre y es la que hay que preservar y proteger", ha insistido la diputada del Partido Popular.

Incluso, Álvarez de Toledo, ha reiterado sus declaraciones en el Congreso sobre el padre del vicepresidente segundo, Javier Iglesias, al que catalogó como "terrorista": "En lugar de defenderlo dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folcloricas. Esperaré a los abogados, no creo que lleguen. Además, he exigido que se mantenga en el acta porque es un hecho fáctico", ha apuntado.

Además, la diputada ha aludido a la residencia del vicepresidente al criticar con dureza a "aquellos que les gusta la revolución pero después les gusta vivir en chalets en Galapagar".

"Se hace llamar comunista y ni siquiera lo es. Los comunistas nunca ganan, tienen éxitos en momentos de excepcionalidad y crisis", ha espetado la 'popular'.

Recrimina la actitud de Iglesias con Vox

La 'popular' también ha echado en cara al vicepresidente sus palabras en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, donde ha asegurado que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado". El tenso momento se ha zanjado con la salida de Espinosa de los Monteros de la sala ante la indignación por las palabras del vicepresidente.

Un encontronazo que la diputada ha reprochado al vicepresidente: "No solo no lo ha retirado, sino que se ha ratificado y el presidente, Patxi López, no ha retirado esa expresión".

La 'popular' ha aquejado de nuevo "el desequilibrio de la superioridad moral": "Un hecho fáctico se retira del diario de sesiones, pero cuando se atribuye algo que no es cierto se queda". Además, ha dicho, "lo hace el señor Iglesias que avala, defiende, protege a Puigdemont que sí dio un golpe de Estado".

Álvarez de Toledo ha asegurado así que si hace "un discurso duro contra Podemos es porque cree que es lo que hay que hacer". También, ha asegurado, "contra el feminismo radical porque es un disparate injusto y absurdo".

Carga contra Sánchez

Cayetana Álvarez de Toledo ha insistido en que "el socialismo español se ha radicalizado" y ha "aprovechado la pandemia para avanzar su proyecto político de izquierda autoritaria y fracaso de la España constitucional".

Así, la 'popular' ha cargado también contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de ser "una persona conocida por su relación poco amistosa con la verdad".

"Desde el poder hay una campaña de acoso a la verdad, con ejemplos como el CIS, que introduce una pregunta en su cuestionario que vincula la verdad con las fuentes oficiales", ha recriminado Álvarez de Toledo, que ha asegurado que "es muy impresionante que eso suceda".