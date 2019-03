Álvarez: "Es aberrante que, sabiendo lo que han hecho los Pujol, nadie haga nada"

Más audios en Onda Cero

María Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, ha reconocido tener "miedo" porque conoce bien a esa familia, tras la polémica suscitada al publicarse que fue espiada en una comida con la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho.

"Hombre que si tengo miedo, es que conozco bien a la familia Pujol. Claro que tengo miedo y yo precisamente lo que quería era todo lo contrario", ha confesado.

Álvarez ha considerado una "burrada" el seguimiento al que está siendo sometida estos días y al hecho de que se le haya grabado una conversación privada en un restaurante "cuando nadie más sabía de esa comida".

"Pero me parece más aberrante que cuelguen en internet toda una declaración mía delante del juez o las cosas que está haciendo la familia Pujol y nadie hace nada. Me parece aberrante que estén todos los periodistas en la puerta de mi casa en vez de estar donde tiene que estar".

Ha asegurado que no está siendo manipulada por ningún partido político y ha animado a la gente que conozca casos de corrupción que no tenga miedo y lo denuncie "porque no podemos tener la corrupción al lado y quedarnos de brazos cruzados; esto no puede ser".