"Alquilé varias veces la casa": te explicamos el argumento de Pedro Duque que despejaría las dudas sobre el fraude de su sociedad

La casa de Pedro Duque en Jávea, en Alicante, no está a su nombre: en el registro figura como propietario del chalé una sociedad con domicilio en el mismo municipio alicantino: Copenhague Gestores Inmobiliarios Sociedad Limitada, administrada por Duque y su mujer.

Según 'Ok Diario', se trata de una sociedad instrumental con el único objetivo de reducir la factura de Hacienda. "Es una sociedad instrumental creada para pagar menos impuestos", apunta Eduardo Inda, director del citado medio.

Los expertos, en cambio, no tienen tan clara esta versión. "Habría que ver qué ha pasado en los años posteriores para ver qué ha pasado realmente para ver realmente si se ha cometido fraude o no", apunta José María Peláez, inspector de Hacienda. Por su parte, Carlos Cruzado, de GESTHA, apunta que "si es legal o no, habrá que estar al cumplimiento o no de las obligaciones fiscales tanto de la sociedad como del propio ministro".

Si la casa sólo la utilizan Pedro Duque y su familia, hay dos opciones para que fuese legal: "Si no hay precio pactado de arrendamiento, ambos, Duque y su sociedad, deberían haber declarado un ingreso y si hay un precio de arrendamiento sólo debería haberlo declarado la sociedad".

Tampoco sería ilegal si hizo alguna operación inmobiliaria, el objeto social de la empresa. "Si esa sociedad con ese objeto social hubiera comprado una vivienda o un inmueble que utiliza el socio y diez más que las alquila no habría que ponerle ninguna pega porque cumple el objeto social para el que se ha creado", apunta Peláez. El ministro asegura que sí alquiló la casa pero todo depende de lo que declarase a Hacienda.