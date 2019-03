Alfonso Alonso: "Es hora de plantarnos con seriedad frente a Bárcenas"

Alonso, en declaraciones a Radio Euskadi, ha expresado la necesidad de actuar con firmeza contra Bárcenas una vez demostrado que está "metido en un embrollo de mentiras" y que las está empleando para "atacar con dureza" al PP. "Me parece que (Bárcenas) está jugando con el PP y eso no lo podemos permitir de ninguna manera.

Es hora de plantarnos con seriedad frente a este hombre y defender a nuestro partido, nuestra dignidad y no permitir que pueda jugar con el PP", ha asegurado Alonso. El portavoz parlamentario ha dicho no tener constancia de que Bárcenas esté "chantajeando" a su partido, pero en caso de que ésa fuera su intención, le ha advertido: "Sería completamente inútil".

"Sería no conocer al presidente de mi partido (Mariano Rajoy), que no es un hombre sensible a chantajes", ha añadido Alonso, quien ha dicho desconocer los detalles sobre el finiquito de Bárcenas y cuándo realmente dejó de estar ligado al PP.