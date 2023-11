El Ayuntamiento de Madrid quiere poner en marcha un almacén de basuras en el lugar donde se cree que están enterrados hasta 451 brigadistas de la Guerra Civil. La existencia de esa fosa común es clara para arqueólogos y para la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que a él no le consta.

Sí parece constar en un corto de 1937 dirigido por Herbert Kline y Charles Korvin. Titulado 'Heart of Spain', este documental sobre la Guerra Civil recoge imágenes de lo más llamativas, acompañadas de una frase que pone en contexto al espectador: "Este es el cementerio de voluntarios internacionales". Tal y como se puede apreciar en el vídeo, se trata de un cementerio que se creó en Fuencarral, en Madrid, para los soldados que vinieron a apoyar a los republicanos durante la Guerra Civil.

En 1941, el régimen franquista decretó, a través de un documento, la exhumación de todos ellos. A día de hoy, allí solo queda un mausoleo... y las sospechas de que al lado está la fosa común con todos los cuerpos, justo donde quieren instalar un cantón de basuras. "Tenemos fotografías de vuelos aéreos, tanto militares como civiles. Y justamente hay una pequeña parcela donde se ve que la tierra fue removida en el año 41. Eso evidencia que puede estar ahí la fosa común de los brigadistas".

Así lo razona Pablo Domínguez, portavoz de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Gutman Salomon o David Saphiro son algunos de los más de 450 brigadistas de diferentes nacionalidades que fueron enterrados allí. Además, a esta lucha histórica contra el Cantón se suma la del impacto medioambiental que reivindican los vecinos. "El mayor impacto lo sufren los colegios", advierte Vicente Sánchez, portavoz de la Plataforma de Afectados por El Cantón.

El alcalde no comparte estas evidencias. "No tenemos ninguna prueba, ni siquiera un indicio, de que pueda haber 450 enterrados en el solar donde tenemos previsto instalar el cantón", ha indicado José Luis Martínez Almeida en rueda de prensa. No obstante, ha afirmado que excavarán y si dan con algo, avisarán a las autoridades competentes. El defensor del pueblo, de momento, le ha reclamado un informe.