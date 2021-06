El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con que la presencia de Vox en la manifestación de este domingo contra los indultos no le quita el sueño, porque le preocupa mucho más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pueda sentar en la mesa con Oriol Junqueras que acudir a "una manifestación convocada por la sociedad civil".

Ante las preguntas en directo en Al Rojo Vivo, el dirigente ha remarcado que "la foto de verdad preocupante es la que veremos con Sánchez y Junqueras en la misma mesa, después de que se le conceda previsiblemente el indulto sin haberse arrepentido y habiendo dicho que lo volvería a hacer”.

Así, Almeida insiste en que "lo peor es el reconocimiento político de aquellos que fracturaron la convivencia, que fueron condenados por delitos muy graves, a los cuales previsiblemente se les va a indultar". Y no solo eso, sino que "se les reconoce un papel político y, por tanto, se les reconoce la capacidad de decisión".

Preguntado por si le inquieta estar el domingo en una manifestación en la que también esté Vox, el regidor madrileño ironizó y dijo que lleva dos semanas sin dormir pensando en poder coincidir con el partido de Santiago Abascal. "Es terrible mi estado anímico ante lo que va a pasar este domingo".

Ante la cuestión de que esta manifestación puede dar aire al presidente, el portavoz nacional del PP ha recordado que después de la foto de Colón, Sánchez "obtuvo el resultado electoral peor obtenido por un presidente del Gobierno, y seis meses después cuando repitió las elecciones a su mayor gloria obtuvo incluso un peor resultado electoral que el de abril".

Por tanto, continuó, "aunque solo sea en términos electorales, Pedro Sánchez no ha sacado ningún rédito de esa foto de Colón". En este sentido, aseguró que de lo que sí que va a sacar rédito político es de conceder los indultos, con lo que "conseguirá prolongar artificialmente esta legislatura con el apoyo de ERC". Ante las criticas de algunos miembros del Partido Popular de acudir a la concentración del domingo, Almeida aseguró que no ha recibido ninguna llamada ni ningún mensaje desde Génova demandándole que no vaya a la manifestación.