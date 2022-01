El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "coja el toro por los cuernos y se dirija a los españoles para explicar la posición de España" respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Así lo ha pedido en una entrevista en RNE después de que ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, compareciese en el Congreso de los Diputados para comentar la posición española.

En este sentido, Almeida ha exigido al presidente del Gobierno que llame al líder de la oposición, Pablo Casado, para informarle sobre "como ha sucedido en ocasiones similares", por lo que le ha exigido que "esté a la altura", porque "lleva ocho meses sin llamarle y un año y medio sin verle".

Almeida ha explicado que, "frente a las acusaciones que se hacen al PP siempre", el PP "desde el primer momento ha dicho que apoyaría al Gobierno en la gestión de esta situación", por lo que están "a su disposición”, pero ha insistido en demandarle "que dé la cara".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha criticado a Pedro Sánchez y ha dicho que "estaría bien conocer la posición del Presidente para saber qué hacer los demás". En una entrevista en Onda Cero, ha reprochado que "como es costumbre", Sánchez "está desaparecido en un momento importante".

"El presidente ni va al Parlamento, no lo ha hecho en los últimos dos meses. Ni llama al jefe de la oposición. No lo ha hecho en los últimos ocho meses", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "hay que estar con la OTAN y con todas las operaciones que preservan la seguridad y la libertad de todos los países".

"El Gobierno tiene que estar con la OTAN no solo cuando conviene. Hay una incoherencia constante del Gobierno y no digamos de sus socios. Hoy sabemos que no sabemos nada. Que nos de explicaciones de qué va a hacer en una situación tan delicada, más después de escuchar a Borrell y si decide acompañar a la OTAN entiendo que tendrá el apoyo de la mayoría del Parlamento", ha aseverado.