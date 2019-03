Alfonso Rus, en la cuerda floja del PP

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, podría salir del Partido Popular por su presunta relaación en un caso de corrupción. Habría unas grabaciones en las que se demostraría su implicación y Alberto Fabra ha dicho que no te temblará la mano si tiene que expulsarle.



El candidato de EUPV a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, ha reclamado al presidente del PPCV y la Generalitat, Alberto Fabra, que "haga lo que no ha tenido valor para hacer hasta ahora, que es echar a Alfonso Rus del partido, de todos sus cargos orgánicos, por supuesto obligarle a abandonar la alcaldía de Xàtiva y la presidencia de la Diputación".



Así lo ha manifestado en un comunicado ante las últimas informaciones aparecidas en los medios en relación al caso Imelsa y al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, sobre las que ha agregado: "No sólo está implicado Rus, mucha otra gente de la que se ha publicado y de la que todavía no se sabe".



Por su parte, Rus ha asegurado que "ha salido por ahí que hay una foto" suya "contando dinero", aunque en este caso, ha asegurado que "habrá que preguntar quién me ha dado el dinero y de qué. Entonces ya actuaremos".

Rus ha destacado que al ser "empresario" le pueden "hacer fotos contando billetes" pero ha pedido que le diga "quién me ha dado billetes por si son míos" ya que tiene empresas y "puedo contar dinero cuando me de la gana". "Puedo contar dinero ahora mismo, lo que tienes que decir es de quién era ese dinero" ya que "si el dinero es mío no tengo por qué dar explicaciones a nadie", ha manifestado. "Si las tengo que dar, se las daré al juez", ha concluido.