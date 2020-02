Alfonso Alonso, el hombre del PP a las elecciones vascas a falta de la confirmación oficial, ha opinado sobre una posible alianza con Ciudadanos y ha dicho que desde la formación naranja no le han "discutido" su candidatura.

Y es que, Partido Popular y Ciudadanos ya han "tenido los primeros contactos" porque ambos quieren "llegar a un acuerdo" para estas elecciones.

"Más allá de los números, el acuerdo tiene una capacidad de movilización del electorado y devolver la ilusión al votante", ha destacado Alfonso Alonso.

"Más allá de los números, el acuerdo tiene una capacidad de movilización del electorado".

Si bien, ha destacado que la formación de Pablo Casado tiene "una posición política clara" y no van "a cambiar el proyecto político" por el acuerdo con la formación naranja, simplemente se verá, a su juicio, reforzado.

"Nuestro proyecto es más importante y está más vigente que nunca, es el proyecto de la libertad y será más fuerte si lo hacemos con más gente", ha destacado.

Íñigo Urkullu ha anunciado que el próximo 5 de abril se celebrarán las elecciones autonómicas en País Vasco. Una fecha que también ha establecido Alberto Núñez Feijóo para los comicios en Galicia. Ambas decisiones han sido precipitadas, a juicio de Alfonso Alonso, para evitar "contaminarse de la situación en Cataluña".

"Quieren evitar contaminarse de la situación de Cataluña porque la sociedad vasca no quiere seguir ese camino. Aquí no hay ambiente a favor del lío, del enfrentamiento social porque ya hemos pasado por esas circunstancias y la gente no está por la labor", ha señalado el presidente del PP vasco en una entrevista en Onda Cero.