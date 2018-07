¿Se aleja el PSOE de Podemos para acercarse a Ciudadanos?

Parte de los socialistas, piden que se intente formar Gobierno primero con los de rivera. Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, dijo que "la mejor opción sería hablar con Ciudadanos de un programa de Gobierno".



Desde Ferraz no aclaran con quien prefieren empezar a negociar, sólo con Ciudadanos no les dan los números y hay quien, como Ximo Puig, presidente valenciano, que apunta a un acuerdo a tres: "Es posible si se atiende a lo que son los programas de Ciudadanos, Podemos y PSOE".



Algo, sin embargo, imposible para Podemos. Pablo Iglesias ha afirmado que "hay dos opciones, la que prefiere PP, Ciudadanos y equipo Corcuera, del PSOE, dejar que gobierne el PP y un Gobierno de cambio y progreso".

Ellos y Ciudadanos son incompatibles, pero el PSOE espera a que cambie de opinión. En Al Rojo Vivo, González Veracruz ha insistido en que ha "cambiado de opinión muchas veces". Hablando esperan llegar a un acuerdo que someterían a las bases.



Consulta vinculante no marcada por los dirigentes, apuntan. Sin embargo, no empezarán a negociar hasta que el rey no proponga a Pedro Sánchez.