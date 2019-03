Un alcalde del PP considera que los muertos del franquismo "lo merecían"

Unas declaraciones de Manuel González, alcalde del municipio lucense de Baralla, respecto a las víctimas del franquismo en un pasado pleno municipal, han suscitado una polémica ya que, según los socialistas, llegó a decir que quienes fueron condenados a muerte "será porque lo merecían".



El alcalde, sin embargo, ha subrayado que sus palabras fueron sacadas de contexto, si bien ha admitido que pudo haber dicho una frase desafortunada, por lo que "retira" las declaraciones sobre este asunto.



Los socialistas de Baralla han apuntado que reclamarán en el próximo pleno municipal al alcalde que estas palabras, pronunciadas en un pleno del 26 de julio, en que el PSdeG votó a favor de una moción que se pedía la condena de los actos violentos de Resistencia Galega.



Los socialistas justificaron su voto en su intención de "condenar cualquier tipo de acto violento, venga de quien venga, como no puede ser de otra forma" y solicitaron al PP que proceda del mismo modo para condenar las muertes de la dictadura, petición que precedió a la aseveración del alcalde.



Los socialistas han tachado estas afirmaciones de "profundamente hirientes e inaceptables en una sociedad democrática" y exigirán en el próximo pleno, a través de una petición formal, que González Capón retire sus palabras.



"Si no se produce una disculpa, no harán más que retratar la nula calidad democrática y el carácter dictatorial que acostumbran a exhibir los gobernantes del PP en los ayuntamientos", ha advertido el PSdeG en un comunicado de prensa. Por su parte, el alcalde ha indicado que este asunto ha sido "sacado de contexto" pero ha insistido en que si lo que ha dicho ha podido generar polémica "se retira y punto".



Ha señalado que se trató de una discusión en la que "recordamos temas del franquismo, de violencia de ETA, a raíz de una moción" y ha insistido en que se ha sacado una frase de contexto. "Yo había, más o menos, dicho, que había gente que hubiera sido condenada y juzgado.



Un tema medianamente desafortunado y ya está". Ha admitido que su frase pudo haber sido desafortunada, aunque ha insistido en que se trató de una discusión sobre "tu más", en la que salió "esa frase por el medio. Desafortunada", ha concluido el regidor, quien recuerda que ya en el mismo pleno lo había admitido