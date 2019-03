El alcalde de Casarrubuelos se reunió con Cofely antes de adjudicarle un contrato

El juez va al grano con el alcalde de Casarrubuelos. Eloy Velasco pregunta así: "¿No hablaban de cómo amañar y preparar el concurso para adjudicárselo a Cofely?", y David Rodríguez, alcalde de Casarrubuelos, responde que "yo eso de amañar, no lo he hablado, yo creo. Y además no ha sido intención nunca".

Eloy Velasco le muestra una conversación con David Marjaliza y Pedro García, de Cofely, sobre un contrato público, y el alcalde empieza a ceder. "Vamos a ver, yo creo que esto es un poco de colaboración. Ellos me están ayudando" asegura Rodríguez. Esa ayuda indigna al juez, y el alcalde recurre a su propia ignorancia para excusarse.

El juez recapitula. "Pero ellos van a concursar. Fíjese lo que me está diciendo, que le están ayudando a hacer las cosas que luego se le van a pedir a usted", explica. David Rodríguez se excusa."Pero entiéndame, si yo no tengo conocimientos y mi técnico tampoco yo tengo que intentar buscarme un poco la vida. Entonces hablo con todos los que se ofrecen a contarme y de ahí yo voy cogiendo", asegura. A Velasco le queda clara una cosa,. Y, a cambio, ¿recibió algo?. El alcalde lo niega. Otro testimonio que probaría las prácticas de Cofely lo dio una técnico del Ayuntamiento de Parla. Elena María Fernández, ingeniera municipal de Urbanismo en Parla cuenta que "me pusieron a una persona, que se llama Pedro García, que era la que más o menosen lo que era el pliego". Luego esos concursos se adjudicaban a las empresas que habíanlos pliegos, según sostiene la Fiscalía. Contratos, que en el caso de Parla, están vigentes hasta el año 2028.