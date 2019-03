"No me he planteado dimitir". Son las palabras del alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, del PP en rueda de prensa.

Gutiérrez Iglesias ha comparecido ante los medios para salir al paso de las conversaciones que ha publicado el diario 'El Mundo' en las que se le escucha intentando sobornar a la concejal de UPyD, María Isabel Cotrina.

El alcalde de Brunete ha rechazado dejar el cargo porque cree que "un político sólo debe dimitir cuando el pueblo le da la espalda en las urnas".