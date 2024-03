Alberto Nuñez Feijóopide explicaciones a Pedro Sánchez por la 'trama Koldo' El líder de los populares, en una comparecencia en Bilbao, ha solicitado al presidente del Gobierno a que "dé la cara" y aclare todo lo que está ocurriendo en su partido.

En el acto de presentación en Bilbao de Javier de Andrés como candidato popular a lehendakari, Feijóo ha aprovechado su intervención para pedir explicaciones a Pedro Sánchez sobre la 'trama Koldo' y "no taparlo más": "Le pedimos al señor Sánchez que salga del búnker y dé la cara".

"Tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en su partido, qué ha ocurrido en su gobierno y qué ha ocurrido en su casa", añadió.

En este sentido, se ha preguntado cuál es el problema si no hay nada que ocultar. En este sentido, ha añadido que, "si no hay nada", serán benevolentes, pero cuando haya "algo", exigirán "toda la contundencia y la responsabilidad política, afecte a quien afecte". Tras asegurar que Sánchez es "un presidente y un gobierno en descomposición", ha indicado que hace tiempo que "no se puede esperar ninguna verdad" de él, porque su carrera política "se ha asentado en un conjunto de mentiras continuadas".

En palabras de Feijóo, resalta que lo que es evidente es que "lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante mucho tiempo". El líder del PP cree que han elegido la "reacción más temeraria y mas disparatada" que es la de tratar de "tapar una trama que está absolutamente desbocada", en lugar de "dar explicaciones y colaborar con la justicia".

No solo se quedó ahí, sino que también tiró de ironía por la cantidad de información nueva que surge acerca del caso: ""Es imposible seguirlo todo, incluso nosotros que nos dedicamos a esto no somos capaces de conocer minuto y resultado de lo que está ocurriendo en el PSOE".

"Intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos. Y ya van el presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de Organización del PSOE. Todos menos Abalos están callados. Imagínense, si el único que da explicaciones es Abalos, cómo estará el resto del PSOE", ha concluido.