Mientras el caso avanza, José Luis Ábalos sigue hablando en diferentes medios para seguir manifestando su inocencia en la 'trama Koldo'. En esta ocasión, se ha defendido en una entrevista para 'eldiario.es' en la que ha admitido mantener su acta de diputado es una manera de defenderse con el aforamiento.

Lo primero que ha hecho el diputado es reconocer que no está tan "solo" como se dice. Afirma haber recibido muchos mensajes de apoyo de compañeros e incluso de gente del Partido Popular, pero no ha dado nombres.

"No me da tiempo a mirar los mensajes. Me llegan por todos lados. Muchísima gente animando, muchísima gente… Es impresionante. Muchos compañeros me escriben y la mayoría son del partido. También hay gente que me escribe que no lo es y que incluso dice no creer en la política, escriben "le creo a usted". Yo que sé, por ejemplo, el gremio de los taxistas e incluso gente del Partido Popular, que me ha sorprendido", explicó.

Respecto a mantener su acta de diputado, el exministro ha confesado que es una forma de defenderse: "Con el ambiente que se ha creado y cómo se ha judializado todo, es una forma de defenderme".

Además, Ábalos ha reconocido que era consciente de la denuncia por el contrato de las mascarillas defectuosas, pero no de la investigación a Koldo García: "Sabía que había una denuncia del Partido Popular y que la denuncia no se archivaba. Me llamaba la atención. Y no tenía noticia de eso, con lo cual todo me hacía suponer que se estaba investigando. Pero lo de que le estaban investigando a él... La verdad es que había elementos que podrían indicar que sí, pero por su relajación en ir a los mismos sitios y reunirse con gente, pues estaba muy tranquilo y muy convencido de que no había nada porque realmente su vida no pareció cambiar".

El exministro también descartó haber participado en la contratación y asegura que no medió con el Gobierno balear en su reclamación: "Ni siquiera en la contratación. Bueno, en la contratación desde luego que no, y en lo otro ni sabía que tenían ese problema. Nunca supe que tuvieran un problema de esos".

Al mismo tiempo, 'El Español' ha informado que en los movimientos de la mujer de Koldo García hay un pago a una agencia de viajes por valor de 9.000 euros a nombre de "Ábalos" y unas transferencias para la cuota de la asociación de padres del colegio de los hijos del exministro.

Pese a la continua aparición de su nombre en el sumario y en documentos, José Luis Ábalos sigue descartando su participación en la trama: "Nadie podrá decir que yo tengo más después de ser ministro que antes de serlo".