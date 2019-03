Alberto Garzón rechaza la oferta de Pablo Iglesias para ir en la lista de Podemos

"Le agradezco el reconocimiento a Pablo por lo que significa querer contar con mi persona, pero mi persona es también una organización. Soy candidato a la Presidencia del Gobierno por IU, que es mi proyecto político, son mis valores y principios los que están conectados con la izquierda y con este proyecto político", ha argumentado.

Pese a rechazar la oferta y no compartir el proceso de listas que está aplicando Iglesias, Garzón ha garantizado que seguirá trabajando para conformar una candidatura unitaria de izquierda para las próximas elecciones generales con IU, Podemos y otros partidos progresistas. "La necesidad es tan importante que, a pesar de que haya obstáculos y retos, hay que seguir construyendo espacios donde todos estemos cómodos", ha remarcado.

Se ha mostrado convencido en los "próximos días" habrá avances para configurar "un espacio de transformación social", que ha considerado "imparable". "Ningún partido puede poner vallas al deseo y al clamor populares", ha afirmado el diputado de IU.

A su entender, Iglesias "se esperaba" su negativa porque -ha recordado- no era la primera vez que le ofrecía participar en el proyecto de Podemos. Garzón e Iglesias se reunieron el pasado 24 de junio en Madrid, en un encuentro en el que el líder de Podemos le transmitió su rechazo a ir con IU en una misma candidatura en las generales y le tendió la mano para que él u otras personas se incorporarse a su proyecto.

Además de a Garzón, Podemos ha ofrecido ir en sus listas a media docena de dirigentes de IU, que por el momento han rehusado el ofrecimiento, han informado fuentes de la coalición. El candidato de IU a la Moncloa ha insistido en que "lo fundamental es la política" y que en este aspecto, no hay coincidencia porque él defiende un concepto de "protagonismo ciudadano y de encuentro en el que no sobra nadie".

Ha asegurado que "la unidad popular sigue siendo necesaria cada vez con más urgencia" ante las actuales circunstancias sociales y económicas. Garzón se ha mostrado dispuesto a seguir hablando con Iglesias al considerar importante que la comunicación sea "fluida", pese a las discrepancias, y también con otras personas interesadas en llegar a un espacio de unidad popular.

Sobre las afirmaciones de la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez de que está disponible para ir en la lista de Podemos a las elecciones generales, Garzón lo ha considerado una decisión "razonable y respetable", además de esperada. "No me ha sorprendido, ya venía insinuando que podía suceder", ha comentado. No obstante, ha expresado su discrepancia con Sánchez porque "el sujeto del cambio es la unidad popular, no es Podemos".

El dirigente de IU ha valorado la trayectoria política de Sánchez por haber defendido "principios e ideales que están en el mismo proyecto político" de la coalición. Por ello, ha expresado su esperanza en que "más temprano que tarde", personas como Tania Sánchez o Pablo Iglesias estén dispuestas a unirse a un proyecto común de la izquierda para "transformar la sociedad".