Alberto Garzón: "No se puede confundir la unidad popular con una disolución"

Garzón busca la manera de echar al PP en las generales y tras la experiencia de las municipales apuesta una candidatura de unidad popular y para eso el candidato de IU esta dispuesto a dejar de ser candidato; pero no a entrar en Podemos. "Nosotros no vamos a ir en una candidatura paraguas de Podemos como no iremos en una candidatura paraguas de otra formación política", decía.

Garzón dice que Izquierda Unida no va a desaparecer y que tiene el apoyo de todo su partido, incluido Cayo Lara y Gazpar Llamazares, que hoy cuestionaba esta idea. "Debates tan importantes no deben resolverse en términos de sumisión a otro proyecto político", sostenía.

Esta tarde se reune la presidencia del partido y Garzon les tendrá que convencer a los cíticos, pero no solo lo tiene complicado en IU. Podemos no esta por la labor de aparcar su marca aunque Garzón confía en que dialogando lleguen a un acuerdo con Pablo Iglesias. Si no lo hacen, seguirá adelante con la candidtra de uniad popular sin Podemos.