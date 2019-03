Alberto Garzón: "Los problemas políticos no se resuelven en los tribunales ni con amenazas"

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidad Popular, Alberto Garzón, ha afirmado que la deriva que lleva el proceso abierto entre los independentistas catalanes y el Gobierno conduce hacia "un callejón sin salida" que "beneficia a Mas y a Rajoy" y que sólo se puede evitar con política.



En una conferencia de prensa, antes de completar una visita a Valladolid y desplazarse por la tarde a León, Garzón ha considerado que lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña "malinterpreta los resultados electorales" de las pasadas elecciones catalanas, porque "no hubo una mayoría de votos independentistas".



La vía del recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el Gobierno no sirve, en opinión de Garzón, porque, "aunque las leyes están para cumplirse", los políticos deben ejercer su papel en lugar de convertirse en "funcionarios".



"Estamos a tiempo de hablar todos", ha apostillado sobre su propuesta de crear una mesa de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Para Garzón, "sería un error" que se plasmara en la práctica el "futurible" de aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque "un problema político" se resuelve con política, no por "una amenaza de usar hasta a las fuerzas de seguridad del Estado", ya que esta opción es "una máquina de crear independentistas".