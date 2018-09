Albert Rivera: "Me comprometo si soy presidente a formar una mayoría constitucionalista inequívoca"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a "formar una mayoría constitucional inequívoca" si es presidente del Gobierno, en la que "seguramente, hay gente de izquierda, de centro y de derecha" que comparten los valores de la "España ciudadana".

"Una mayoría constitucional donde no importa de dónde vienes, sólo que el Estado protege tus derechos", ha asegurado el presidente de Ciudadanos durante su intervención en un acto en Sevilla, junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas, organizado por la plataforma 'España Ciudadana' para reivindicar un país de ciudadanos libres e iguales.

Tras detallar el decálogo de reformas que propone su formación para garantizar la igualdad y la unidad de España, ha advertido de que si estas no se abordan "España corre el riesgo de quebrar la igualdad y romper el consenso constitucional que -ha subrayado- nos dimos todos".

"A mí me importa lo que dicen quienes me pagan el sueldo, que son los españoles, no lo que dicen los que quieren romper España", ha enfatizado tras abogar por una "mayoría fuerte" en torno al constitucionalismo, que es, según ha dicho, lo "contrario al sanchismo".