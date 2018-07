DARDO DE RIVERA A PODEMOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no comparte la idea de que su reunión con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados fuera secreta, porque si lo fuera habrían elegido otro escenario. Además, ha vuelto a hacer referencia a la Transición, recordando que entonces "los acuerdos no se vieron por streaming". En su opinión, la política tiene que conseguir que la gente confíe en ella, y eso es a través de diálogo de los partidos, no de streaming.