Albert Rivera: "No ha habido un garbanzo negro, sino que estaba podrido todo el sistema"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que su partido trabaja para que España tenga Gobierno "pero no cualquiera" porque hace falta regeneración y cambio, por lo que ha dicho que si PP y PSOE están dispuestos a entonar "el mea culpa" y a reformar podrían llegar a acuerdos.

Rivera ha hecho estas declaraciones durante la reunión que ha mantenido en Madrid con sus portavoces en los parlamentos autonómicos y los responsables en las tres comisiones de investigación sobre corrupción abiertas en las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia.

"No vale sólo una investidura, hace falta reforma, cambio y regeneración y si no hay voluntad política para ello no llegaremos a acuerdos, no para que todo siga igual", ha señalado, antes de añadir: "Si quieren que todo siga igual, que no cambie ni se reforma nada, que no cuenten con nosotros porque nos tendrán enfrente".

Ha explicado que en estos días de negociaciones se trata de que "los que nunca se han puesto de acuerdo se pongan de acuerdo para que España tenga un Gobierno y una mayoría parlamentaria" y que "los que ni se saludan ni se respetan, sí respeten al menos a los españoles".

"Si lo que quieren es sentarse a hablar y están dispuestos a entonar el mea culpa y a reformar lo que no han reformado en 30 años, estamos dispuestos a hablar y a llegar a acuerdos", ha destacado el líder de Ciudadanos. "Si quieren que todo siga igual y no cambie nada ni se reforme nada, que no cuenten con nosotros porque nos tendrán enfrente", ha indicado.

Además, Rivera ha subrayado que Ciudadanos trabaja para que España "tenga un Gobierno pero no cualquier Gobierno" porque los ciudadanos les han votado "para hacer cambios profundos, no para que todo siga igual".

El líder de la formación naranja también ha dicho ser consciente de que el mandato de las urnas situó a Ciudadanos como "impulsor de acuerdos", pero también como "impulsor del cambio". "Cambio y diálogo es el mandato de los españoles y cambio y diálogo es lo que vamos a hacer", ha finalizado.