Albert Rivera: "Estamos dispuestos a desencallar el bloqueo al que la guerra fría PP-PSOE nos conduce"

HA ESTADO MÁS DE UNA HORA CON EL REY FELIPE VI

Albert Rivera se ha reunido con el rey Felipe VI, penúltimo día de contactos con los partidos. Antes el monarca ha estado con Compromís y En Comú Podem. El líder de Ciudadanos ha dicho que sus escaños están disponibles para "desencallar la situación", pero sólo con una abstención porque no va a votar que sí "ni a Rajoy ni a Sánchez". También ha dicho que no apoyará ningún "gobierno del que forme parte Podemos y sus coaliciones" porque según él "no se entienden ni entre ellos y no tienen un proyecto común".