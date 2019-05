Albert Rivera: "Los españoles verán antes del 21 de mayo un pacto entre Sánchez e Iglesias"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está convencido que Pedro Sánchez anunciará un pacto de gobierno con Pablo Iglesias antes de que dé comienzo la legislatura. "Los españoles verán, antes del 21 de mayo [fecha en la que se constituirán las Cortes] esa mayoría política y ese pacto entre Iglesias y Sánchez", ha vaticinado.

Para Rivera, está claro que "Sánchez va a negociar un Gobierno con Podemos". "A nadie le va a sorprender, porque ya gobiernan juntos en muchas comunidades", ha apuntado durante una entrevista en 'Espejo Público', donde ha recocido que, aunque no sea un resultado que le guste, "es lo que han votado los españoles".

En este sentido, ha asegurado que "España se merece una oposición fuerte" que "tenga un proyecto para que el día que Sánchez pierda" y ante la "deriva" del PP.

Asimismo, se ha referido a la reunión mantenida esta semana con el presidente del Gobierno, a la que se ha referido como la "previa de la previa" y ha restado importancia al hecho de que durase significativamente menos que los encuentros entre Sánchez y los líderes de PP y Unidas Podemos, con los que mantuvo reuniones de una hora y media y más de dos horas, respectivamente.

"50 minutos bien aprovechados son muchos minutos", ha comentado Rivera, "cuando me reúno con otro líder político no estoy mirando el crono". En este sentido, también ha asegurado que no entra a juzgar la "frialdad o calidez" de la relación del presidente del Gobierno con los demás líderes políticos. "En política se viene llorado de casa y con los amigos hechos ya", ha señalado.