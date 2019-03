Albert Rivera critica la ausencia de Rajoy en el debate en la Carlos III: "¿Se puede ser presidente si no te atreves a debatir?"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que su partido está "a punto de ganar las elecciones generales en España", lo que sería "una auténtica lección democrática", y ha alertado de que no sólo basta con ganar, sino que deben tener "muchos votos" para "ser libres para hacer cambios".

Durante un acto en la Plaza del Patriarca de Valencia, se ha comprometido "a no gobernar España con los nacionalistas ni con los separatistas", porque "no se puede gobernar con los que quieren romper el país que gobiernas", y ha invitado a decir "lo mismo" al líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien "no tiene un proyecto; en el mejor de los casos, tiene 17".

Rivera ha apelado además a volver a estar juntos para "ganar a los terroristas", y ha considerado que gracias a la "insistencia" de Ciudadanos se ha conseguido que el Pacto Antiterrorista del PP y el PSOE sea "una cuestión de Estado", al haber abierto ese acuerdo a todas las fuerzas políticas.

"Los demócratas ganamos a los terroristas cuando estuvimos juntos", ha resaltado Rivera, quien ha felicitado a las Fuerzas del Estado por la detención de yihadistas en Cataluña, y ha insistido en que para "seguir libres" hay que trabajar juntos, "de la mano", porque así se va a "volver a vencer" al terrorismo.

Rivera ha reprochado a Podemos que es "imposible" luchar contra el terrorismo cuando "Bildu es su socio de lista", y ha insistido en la necesidad de "un nuevo proyecto común" para España, dado que el del PP está "obsoleto" y "se acabó su tiempo".

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno ha criticado también a Mariano Rajoy por "borrarse" de debates entre candidatos y darse "de baja de la nueva etapa política", y se ha preguntado: "¿Se puede ser presidente de una nación europea, si no te atreves a debatir ni siquiera con los compatriotas de tu país?".

"¿Alguien se imagina a Obama, a Hillary Clinton, declinando un debate? ¿A Cameron, a Sarkozy, a Hollande?", ha enumerado Rivera, quien ha resaltado que los líderes europeos lo son "porque dan la cara, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos", y ha indicado que los debates deben ser entre presidenciables, no con sustitutos.