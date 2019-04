Albert Rivera: "El capitalismo es el menos malo de los sistemas que conocemos"

Rivera, en una entrevista en Espejo Público desde el Parlament, ha dicho la que es una de sus frases, "la libertad sin igualdad es insostenible y la igualdad sin libertad es insoportable". Explica que se puede compaginar un mercado donde se compita, donde los ciudadanos salgan beneficiados, y a la vez pensar en la igualdad de oportunidades sin que nadie se caiga por la borda. "No es una ambiguedad, es dignidad", señala. Asimismo, cree que el capitalismo, "es el menos malo de los sistemas que conocemos, pese a que es corregible y mejorable".

El líder de Ciudadanos, subraya que "para que funcione el mercado necesitamos una CNMV, un Banco de España, etc, que sean independientes", es decir, "hay que quitar las zarpas de la política tanto del Estado como del mercado", pues ello, en opinión de Rivera, "garantiza que el capitalismo sirva para la gente y no para cuatro".

Preguntado sobre si cree que el Partido Popular le deben temer, explica que "nos tienen que tener miedo aquellos que quieren que todo siga igual". Apunta que "venimos a cambiar las cosas, es un cambio sensato", y su enemigo no son los partidos políticos, "nuestro enemigo es el paro y la corrupción, que es lo que está lastrando a nuestro país".

Asegura que Ciudadanos está en el panomarama político español con la idea de "proponer y hacer un proyecto para España". En su opinión, "no hay que renunciar a la libertad del mundo en que vivimos, pero tampoco dejar a la gente caer por la borda". Asegura que "estamos en un momento de ideas" y no le importa la etiqueta de izquierda o derecha que les quieran poner, "no me importa, insisto, defiendo ideas, no etiquetas, nuestro proyecto supera la dicotomía izquierda y derechas del siglo XX".

No obstante, recuerda que "hay que ser prudentes pero también ambiciosos", y para ello "la mejor manera es rodearse de gente mejor que yo, como Luis Garicano". "No tenemos suelo, pero tampoco techo", ha añadido. "Intentamos hacer un proyecto para este país, si (otros partidos) quieren hablar con nosotros, aquí estamos", ya que "este país lo vamos a sacar entre todos, no nosotros solos".