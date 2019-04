Albert Rivera a Artur Mas: "¿No ve que cada vez está más solo?"

Rivera ha afirmado: "No me interesan ni las cartas, ni las reuniones, ni los documentos, ni que intente hurgar en la herida de Unió o que Unió intente cambiar su programa electoral. Lo que me importa es que el Govern está hoy en crisis, está roto, los consellers se van de este gobierno que está hecho añicos, que se agota y que no tiene más recorrido".

Durante la sesión de control al presidente catalán en el pleno del Parlament, Rivera ha pedido a Mas que "haga autocrítica": "Empezó diciendo que un 80% de catalanes estaban a favor del proceso soberanista. Después vimos que en el 9N en el simulacro de referéndum eran el 26%", ha criticado.

También le ha reprochado que "por el camino" se haya dejado "consensos en financiación o infraestructuras" y "se haya ido quedando más solo hasta llegar aquí". "Ha querido dividir a Cataluña en dos bandos y no lo conseguirá. Ha querido romper España y salir de Europa, pero no lo conseguirá. Lo único que ha conseguido es dividir su partido y romper su Govern. ¿Seguirá encantado de la vida de haberse conocido y decir que están más fuertes que nunca, o reconocerá que hay una crisis de gobierno, una crisis institucional y se ha agotado la legislatura?", ha señalado.

Rivera ha recordado así al presidente catalán que "no ha convencido ni a los suyos", "va perdiendo gente por el camino y cada vez está más solo". "No es un problema de los ciudadanos de Cataluña, es de usted y su proyecto, porque su único objetivo es dividir. Y ha conseguido dividir en su propia casa. Al margen de cómo acabe esta legislatura y quién gobierne después del 27S, deje de contar cuentos. Ni 'sí-sí' (a la independencia) ni 'no-no'. Serán elecciones autonómicas, deje de marear la perdiz y engañar a los catalanes", ha sentenciado el líder de C's.