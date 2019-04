Albert Rivera, a Pablo Iglesias: "Nadie más que usted es responsable de que Rajoy sea presidente"

INICIÓ SU COMPARECENCIA DIRIGIÉNDOSE A PODEMOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, inició su intervención en el debate de investidura contra Mariano Rajoy criticando a Podemos que no apoyara el pacto entre el PSOE y la formación naranja. "Si no fuera por Podemos, Rajoy no sería presidente", afirmó Rivera.