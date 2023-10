El ministro de Exteriores, UE y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno defiende proteger a la población de Gaza: "Estamos listos para incrementar la ayuda española tras un apoyo inicial de un millón de euros este año".

Albares prioriza "la evaluación de la situación de los españoles en Gaza", aunque no ha querido hablar del español desaparecido, por su seguridad y por respeto a su familia, si bien ha dicho que saben quién es y trabajan para aclarar su situación.

Entre Israel y los territorios palestinos hay unos 9.000 españoles inscritos en la embajada, y asegura en una entrevista en La Vanguardia que el Ministerio sigue de cerca "para conocer quienes podrían ser repatriados".

Aunque el ministro de Exteriores en funciones niega discrepancias dentro del Gobierno sobre el conflicto entre Israel y Hamás, recuerda que en política exterior las únicas voces autorizadas son la del presidente, Pedro Sánchez, y la suya propia: "En política exterior es evidente que las voces autorizadas son, por supuesto, la del presidente y la del ministro de Exteriores".

José Manuel Albares sí ha mostrado discrepancias con el PP, al que acusa de difundir "desinformación" y de no apoyar al Ejecutivo en cuestiones de Estado. "No tengo ningún problema en comparecer en el Parlamento para explicar la posición del Gobierno en esta crisis. Lo he hecho ya, el lunes con una ronda de llamadas a todos los portavoces de los grupos, empezando con la del PP", ha expresado.

Respecto a una posible crisis energética por el conflicto, ha respondido que no lo está planteando ninguno de los países productores, y ha añadido sobre España: "Nuestras necesidades energéticas están perfectamente cubiertas y tenemos proveedores muy fiables".

En cuanto a si ahora puede haber una crisis entre Marruecos e Israel pese a que acaban de normalizar sus relaciones diplomáticas, ha respondido que no lo augura ni lo desea. "No lo creo, y espero que no se produzca ninguna crisis entre Marruecos e Israel. España es favorable al acercamiento entre los países árabes e Israel", ha dicho.