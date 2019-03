Ahora Madrid apoya a Rita Maestre: "Somos putas, señoritas, bolleras, pescaderas..."

"Somos putas, señoritas, bolleras, pescaderas... Seguimos siendo las brujas que no pudisteis quemar. Libres", ha defendido Ahora Madrid en las redes sociales. Rita Maestre ha declarado sobre el escrito que "el nivel de los comentarios dice más de quien los escribe que de quien está tratando de hablar".

La Fiscalía de Madrid solicita en un escrito que se confirme la condena a una multa de 4.320 euros impuesta a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid y ha afirmado que no se puede "alardear de ser putas" en una capilla.

La edil ha reiterado que "nunca" tuvo la voluntad de ofender. "En todo caso, la jueza ha considerado lo que ha considerado oportuno, como no podía ser menos, y la parte implicada, o sea, yo, he recurrido como me parecía oportuno, como no podía ser menos".

El escrito de la Fiscalía añade que "es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario, lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios, implica un ánimo evidente de ofender", recoge el escrito fiscal.