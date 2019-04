Aguirre, sobre el carril bus: "Paré en Callao y dije '¡bájate ya mismo!'. Está permitido parar"

Aguirre lo ha vuelto a hacer, sin darse cuenta admite que es reincidente y lo hace al explicar por qué salía corriendo del Congreso del PP. "Tiene muy poco morbo, mi hijo y mi nuera estaban fuera y me habían encargado a los niños", señalaba.

"Había ido conduciendo yo y no quería… que no soy demasiado diestra como saben ustedes", explicaba Aguirre bromeando con su incidente de la Gran Vía para acabar contando que volvió a parar "para que se bajara Isabel en Callao". Aguirre todavía no es consciente de que no se puede hacer: "Está permitido parar".

Tanto la DGT como la normativa municipal, prohíben parar en los carriles destinados al uso exclusivo de transporte público urbano, algo que ella ya hizo en 2014 y por lo que tuvo castigo doble. Cifuentes evitaba contestar sobre este nuevo incidente y un año después de que Aguirre abandonara la dirección del partido ha anunciado que intentara presidir el PP de Madrid.