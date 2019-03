Aguirre se define a sí misma como anglomaníaca, admiradora de la cultura sajona

Con la insignia de Dama Comendadora en la solapa, las puertas del Parlamento británico se abren para Esperanza Aguirre, aunque no sin antes darse un paseo previo por las calles de Londres para disfrutar del momento.



La presidenta del PP de Madrid se declara abiertamente anglófila y no duda ni un momento en afirmarlo delante de su público. Lo hace en medio de un evento de gala con el embajador Trillo y numerosos invitados.



De su discurso en inglés cabe destacar la admiración que muestra por el sistema político británico y también su sociedad. En sus propias palabras, le gusta que los británicos "no toleren la mentira en la vida pública".



Pero Aguirre no pierde ocasión de hablar de otra de sus pasiones, la tauromaquia, que también cabe en la cultura británica y recuerda que "el club taurino de Londres tiene 335 miembros".



Con el auditorio de su parte, la lideresa reconoce que la de los Comunes es una de las plazas que más le asombran, "éste ha sido el discurso más intimidante de mi vida".



Para cerrar su intervención, Aguirre apuesta por la mezcla entre las dos formas de ver la vida, la de los españoles y la de los británicos. No es nuevo. En Cataluña su apuesta era era su apuesta: "reconocer que España necesita ser catalanizada".



Así que ahora, lo ideal, viene a decir, es britanizar nuestro país: "Estoy convencida de que con unas gotas de 'anglomanía', las cosas irán mejor en España".