Aguirre dice que el problema del Gobierno es que a Montoro "le gusta subir los impuestos"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que el "problema" del Gobierno no es de comunicación con los ciudadanos, sino "de convicción" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que, a diferencia de ella y de Mariano Rajoy, "le gusta subir los impuestos".

Aguirre ha reconocido, en una entrevista en una radio nacional, que cuando acabó el Comité Ejecutivo del PP, discutió cara a cara con Montoro de forma "bastante encendida", no solo por los impuestos sino también porque ella considera "evidente" que la parte del sector público que gestiona "servicios que no tiene por qué prestar la administración, hay que reducirlos o privatizarlos". Además, ha afirmado que los políticos deben tener "una cercanía y un control por los electores y no por el señor del partido" que les ha "puesto a dedo".

Para ello, ha propuesto cambiar el sistema electoral para ir hacia un modelo como el alemán, que combina las listas cerradas y bloqueadas con circunscripciones unimoniales a dos vueltas. Por otra parte, Esperanza Aguirre ha dicho que "ahora que la Unión Europea le ha dado a España una mayor holgura" para reducir el déficit, "es el momento de cumplir" lo que había prometido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y bajar los impuestos.

Aguirre se ha declarado "bastante contenta" por las explicaciones sobre la subida de impuestos ofrecidas por Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP. También porque dijera "que el tope máximo" para reducirlos "será el año 2015", lo que a su juicio significa que el presidente del Gobierno "no descarta" hacerlo el próximo año.