Aguirre, sobre la detención de Rato: "Puede hacer daño al PP, mucho daño"

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía, Esperanza Aguirre, ha reconocido que la detención y posterior puesta en libertad del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato puede hacer "mucho daño" al PP.

"Yo me temo que sí, mucho", ha señalado Aguirre, tras mantener una reunión con la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el posible efecto del arresto en las expectativas electorales de la formación.

La candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que una "cosa tan mediática" sobre la que al mismo tiempo hay secreto de sumario le impide opinar sobre la situación del exministro de Economía.

A la pregunta de si se esperaba que tuviese lugar la detención, ha respondido: "Parece ser que no hay detención, la noticia es que no lo han detenido, simplemente, han hecho un registro en su casa y en su despacho. Yo no puedo opinar, porque mientras el sumario sea secreto, no sabemos lo que hay, puesto no se puede opinar", ha recalcado.