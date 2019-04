Aguirre desacredita al juez que ve delito en su incidente: "En un caso muchísimo más grave vio falta"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha querido pronunciarse sobre su futuro político y ha señalado que nunca ha hecho planes en política: "Siempre he estado en manos de la providencia, y no me ha ido mal", ha señalado.



Aguirre ha hecho estas declaraciones a su entrada a la sede del PP, que celebra un Comité Ejecutivo Nacional, en las que también ha criticado que el juez que ha considerado como delito su incidente con la Policía Municipal de Madrid no tomara la misma decisión en otro caso "muchísimo más grave", que calificó como falta.



Esperanza Aguirre ha señalado que acudirá al juez "como una ciudadana particular" y le dirá "la verdad". Y ha recordado que es el mismo juez que en su momento consideró este incidente como falta, como también lo hizo el fiscal del juzgado correspondiente y el fiscal de Madrid.

Ahora "un magistrado, uno" -ha recalcado- de la Audiencia Provincial, constituido en "tribunal unipersonal", ha decidido tener un criterio distinto al juez y los fiscales. Criterio que, ha advertido, también es contrario al que ese mismo magistrado tuvo en otro caso "muchísimo más grave, en el que la persona se negó a identificarse, insultó gravemente a los policías llamándoles hijos de puta, se metió en un bar, se escapó y les pegó". Pasó "todo eso" y el mismo juez que ahora considera su caso delito lo calificó como falta, ha apuntado.



En cualquier caso no ha querido ir más allá al ser preguntada si se siente maltratada por este magistrado, y ha insistido en que es una ciudadana particular y "como tal" será la Justicia la que decida.



Sobre el hecho de que este asunto pueda influir en sus planes futuros, ya que su nombre suena entre los posibles candidatos del PP a la Alcaldía de Madrid, Aguirre ha sentenciado: "Yo nunca he hecho planes en política, siempre he estado en manos de la providencia, y no me ha ido mal".