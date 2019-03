Aguirre contradice a Cospedal: "Se pueden tomar más medidas contra la corrupción"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no comparte las palabras de la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, sobre que esta fuerza política ha hecho todo lo que podía hacer frente a la corrupción, y ha señalado que aún hay "muchas medidas" que se pueden tomar.

Aguirre considera que es necesario tomar medidas, como acortar los procedimientos judiciales en los casos de corrupción, cambiar la ley de contratos, someter a audiencias públicas a los políticos que vayan a ocupar un cargo, hacer transparentes las donaciones a los partidos o hacer que los que roban dinero lo devuelvan, entre otras.

No es la única que le exige transparencia a la secretaria general de los populares. En rueda de prensa, eran los periodistas los que pedían explicaciones sobre las cuentas del PP. La respuesta de Cospedal, una nueva exhibición de cómo esquivar preguntas directas. "Cuando uno está en un procedimiento judicial puede hacer dos cosas: respetarlo o no. Nosotros respetamos los procedimientos judiciales". La oposición también lo tiene claro: no se ha hecho todo lo posible en materia de corrupción.