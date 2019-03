Esperanza Aguirre arremete contra la estrategia del PP en el 'Caso Bárcenas'

Esperanza Aguirre ha salido a la palestra después de la publicación de información sobre supuestos sobresueldos recibidos por los máximos dirigentes del Partido Popular durante la época de José María Aznar.

Una vez más, deja claro que lo de la estrategia del silencio no va con ella. No se calla ante los medios, ni en su twitter. Ha aprovechado la red social para mandar mensajes, en especial para Mariano Rajoy y su propia formación.



Mensajes que también lanzó este martes al arremeter contra la estrategia de su partido ante el escándalo Bárcenas, en definitiva, mantiene un discurso que amenaza con volver a abrir la caja de los truenos populares.

Esperanza Aguirre pide "depurar responsabilidades"

Pero su desmarque en este asunto del guión oficial del Partido Popular, no es nuevo, ya que Esperanza Aguirre no ha evitado nunca el nombre del ex tesorero, ni tampoco se ha esforzado en quitarle hierro al asunto.

Sus apoyos a Rajoy, han sido cuanto menos interpretables y hasta ha aprovechado alguna ocasión para recordar que ella sí puede hablar de honradez. Al fin y al cabo, Aguirre presume de currículum de lucha contra la corrupción. Se define como implacable ante los malos.

"No podemos mirar para otro lado"

Ante su actitud hay quien interpreta que está opositando para volver a poner orden dentro de las filas del PP, aunque para responde a esta posibilidad habrá que esperar a ver qué ocurre con el paso del tiempo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado hiperactiva en Twitter, publicando diversos mensajes en solo unas horas. En este sentido, ha instado a asumir responsabilidades respecto al caso Bárcenas, "no podemos mirar para otro lado", ha afirmado.

"Es imprescindible que seamos fieles a nuestros principios"

Ha añadido que, a pesar de atravesar momentos de debilidad política, deben resistir, "podemos perder apoyos en un momento dado pero jamás la dignidad", ha expresado.

Asimismo, advierte al partido en general que deben mantenerse en sus ideales, "es imprescindible que seamos fieles a nuestros principios y a nuestras señas de identidad".

Frente a los supuestos sobresueldos cobrados por los máximos dirigentes del PP, según ha puesto de manifiesto la documentación del extesorero Luis Bárcenas, es partidaria de actuar, "ahora es la oportunidad de depurar responsabilidades, pedir excusas, si hay que pedirlas, y, muy importante, adelantarse a la Justicia", ha sentenciado.

Además, la "lideresa" se ha mostrado preocupada por la pérdida de confianza que podrían ocasionar los últimos hechos sobre sus afines, "la mejor arma con la que cuenta el PP son sus millares de militantes que nos sostienen, apoyan y nos dan su confianzam, no podemos perderla", ha advertido.