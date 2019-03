El PP advierte a Sánchez: "Si cae Cañete, lo hará también el candidato socialista"

El Partido Popular ha cargado en bloque contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por su posición "irresponsable" ante la candidatura de Miguel Arias Cañete para ser comisario europeo, y ha insistido en pedir a los socialistas que rectifiquen y acaben apoyando al exministro.

Buena parte de los dirigentes populares que han intervenido en la segunda jornada de la interparlamentaria del PP, que se celebra en Guadalajara, han hecho este reproche hacia el líder socialista, al que también han reprochado otras cuestiones como su postura ante el "desafío" soberanista catalán o sus críticas a la política económica del Gobierno.

Cuando todavía está pendiente la confirmación de Cañete, los populares han puesto el énfasis en defender la valía del exministro. Han criticado que por primera vez en la historia de las instituciones europeas uno de los grandes partidos españoles no vaya a apoyar al candidato de su país.

Los populares españoles, no obstante, están convencidos de que al final se recompondrá la coalición entre socialdemócratas, populares y liberales europeos y la Comisión planteada por Juncker saldrá adelante, con Cañete y Moscovici incluidos. La advertencia la ha dejado caer el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP y vicepresidente del grupo popular europeo, Esteban González Pons.

Al recordar la intención del PSOE de no votar la candidatura de Cañete y su campaña para que no lo apoye tampoco el conjunto de los socialistas europeos, Pons ha señalado: "Imaginaos que (los populares) hiciéramos lo mismo con el candidato a comisario francés. No habría comisión de Juncker, porque unos por otros iríamos matando todos a los comisarios del otro partido".

Además ha sugerido que los populares tienen razones para no votar a Moscovici, porque siendo ministro de Economía en Francia incumplió el objetivo de déficit y ahora va a controlar los objetivos de Europa. Sin embargo, advierten: "O todos ganamos o todos perdemos".

El PP europeo, dicen los populares españoles, tiene muy claro que si Miguel Arias Cañete no lograse el apoyo de los socialistas europeos éstos tampoco contarían con el voto del PPE para su candidato a ocupar la Comisaría de Economía.

Aseguran desde el PP que los socialistas españoles están solos en Europa en su empeño de rechazar a Cañete, y su posición no la entiende el resto del grupo socialista europeo ni tampoco los demás grupos que conforman la coalición por la que Juncker fue nombrado presidente de la Comisión -populares, socialistas y liberales-.

Señalan en este sentido que el PSOE liderado por Pedro Sánchez se está colocando en una posición "imposible" desde el punto de vista internacional. Además, aseguran, nadie cuestiona la idoneidad de Cañete para ocupar la Comisaría de Energía y Acción Climática, sobre todo tras la audiencia de hace dos días, en la que el exministro español dejó claro, subrayan, que está capacitado para el puesto.