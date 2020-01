Contundente intervención de Adriana Lastra en el Congreso durante la segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez. La portavoz del PSOE ha avisado del riesgo de expansión de la extrema derecha: "A las derechas extremas, desmesuradas y radicalizadas sólo les vale la democracia cuando ganan y están dispuestas a todo cuando pierden".

"La democracia se abre paso"

"El extremismo y el bloqueo que proponen no son un proyecto de país, son la constatación de su falta de propuestas y la plasmación de unas derechas derrotadas [...] la democracia se abre paso y no podrán impedir que se forme el Gobierno que han elegido los ciudadanos", ha alertado.

En este aspecto, Adriana Lastra ha denunciado durante su intervención de este domingo que "representantes políticos de las derechas han dicho que no se sienten aludidos por las leyes y han amenazado de forma implícita y hasta explícita con un golpe de Estado".

"Las derechas llegan tarde a los acuerdos democráticos"

"Las derechas siempre han llegado tarde a los acuerdos democráticos, llegaron a regañadientes a la Constitución y llegaron tarde al estado de las Autonomías que quieren destrozar. A la igualdad entre hombres y mujeres, ni han llegado ni se les espera, ni a los derechos de los españoles, ni a los derechos LGTBI", ha añadido.

Dirigiéndose directamente al líder del PP, Lastra le ha lanzado un duro reproche: "Usted, señor Casado, no puede liderar nada yendo dos o tres pasos por detrás y cuestionando la voluntad de los ciudadanos".

"La mayor amenaza es la ultraderecha"

En un discurso que ha emocionado a la bancada socialista, la portavoz de la formación ha reiterado que Vox es un riesgo para el país: "La mayor amenaza es la ultraderecha, la antiEspaña son ustedes (Vox), el partido del odio. No quieren construir una España mejor, quieren destruir la igualdad, la pluralidad y la libertad".

"Atacan la libertad cuando piden que se oculte al colectivo LGTBI, en este país no se toleran amenazas a la libertad, ni a la democracia", ha sentenciado.

La portavoz del PSOE en el Congreso ha insistido en la importancia de saber llegar a acuerdos y más en la situación actual: "Negociar no es, ni ha sido, renunciar a tus principios. Negociar es convertirlos en realidad y quien no comprenda esto no entenderá el tiempo que nos ha tocado vivir".

"Tenemos el parlamento más fragmentado de la historia reciente de nuestra democracia, el diálogo y la responsabilidad no son sólo una exigencia política, es partir de la realidad", ha justificado.

Tras el discurso de Adriana Lastra, la bancada socialista se ha puesto en pie ovacionando con entusiasmo durante varios minutos a la portavoz.

El PSOE quiere llevar pronto los Presupuestos al Congreso

Después, ella misma en los pasillos del Congreso ha explicado que para llegar hasta aquí "la negociación ha sido larga, pero ha merecido la pena". Sobre Cataluña, ha apuntado que "se debe devolver a la política un conflicto que nació en la política porque Cataluña se merece entendimiento y soluciones a la realidad, que no es otra que los problemas que tienen el resto de españoles".

Por último, Lastra ha avanzado que el PSOE quiere "llevar al Congreso pronto los Presupuestos Generales porque ha pasado ya mucho tiempo con los de Montoro y ya urge y así se podrá plasmar el programa de gobierno".