Una activista de Femen se abalanza sobre Fernández Díaz contra la 'ley mordaza'

La Policía ha identificado y ha propuesto para sanción a una activista de Femen que ha protestado ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, acercándose a él con el torso desnudo y gritando "protestar no es ilegal".

El altercado ha ocurrido cuando el ministro ha llegado a la puerta del hotel Metropolitano para participar en las Jornadas del Grupo Madrid organizadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Cuando el ministro se ha bajado del coche y ha saludado al director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, una mujer ha irrumpido entre ambos corriendo, con el torso desnudo.

Se dirigía al ministro, pero no ha llegado a tocarle porque la Policía la ha interceptado, la ha alejado y la ha reducido en el suelo. La mujer llevaba escrito en el torso "Violador de libertades" y en la espalda "Fernández Díaz culpable" y un dibujo con la cara del ministro, y gritaba repetidamente: "Protestar no es ilegal", "Democracia sin mordaza" y "Somos activistas, no terroristas".