Santiago Abascal ha respondido a Macarena Olona y su acusación de haber desviado 11 millones de euros de Vox, siete de los cuales habrían ido la fundación que preside el propio Abascal.

El líder de Vox no solo no lo ha desmentido, sino que cree que han desviado poco, aunque no utiliza esta palabra. "Dicen que desvío, de desvío nada. Hemos decidido dar el dinero a una fundación. Dicen que siete millones, si pudiéramos hubieran sido 77 millones".

Lo cierto es que Olona señaló directamente al propio Abascal, en una entrevista en MVT a raíz de la publicación de su libro. "El negocio del patriotismo es un negocio que tiene claros beneficiarios: está Santiago Abascal, como presidente y patrono vitalicio de esa fundación privada, con nombres y apellidos, de por vida, y está lo que yo denomino el 'clan Intereconomía': Kiko Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza", detalló en la entrevista.

"Este imperio que se ha erigido sobre Vox es un imperio que a la fecha tiene una cifra concreta de dinero público desviado desde Vox a todo un entramado societario", aseguró además Olona. "Ha pasado del todo por la patria a todo por la pasta", dijo.

Unas horas después ha llegado la respuesta de Abascal: "De desvío nada. El partido decide anualmente dar una cantidad a la fundación para cumplir con sus objetivos. Una fundación es un patrimonio asociado a un fin", ha asegurado el presidente del partido de extrema derecha.

Abascal ha defendido así que Vox tiene una financiación pública y también financiación privada a través de sus socios. Y que, como hacen otros partidos, Vox decide en qué emplea esos fondos: "El PSOE tiene la Fundación Pablo Iglesias, y Disenso es una fundación asociada a Vox, que tiene el mismo presidente o el mismo tesorero". "Estamos absolutamente orgullosos, absolutamente decididos, absolutamente tranquilos", ha zanjado.